V prvé řadě jde o profesionální nahrávku tří písní ze své tvorby, které je možné poslechnout na facebooku či YouTube, nebo si je dokonce zdarma stáhnout na stránce skupiny Eroze na Bandzone. Na těchto sociálních sítích naleznete i všechna vystoupení Eroze a mnoho dalších zajímavostí. A to není zdaleka všechno.

Na poslední červencový víkend je naplánována premiéra prvního videoklipu k písni Pouliční dámy, do kterého kapela zapojila i krásná americká auta, letadla staňkovského aeroklubu a spoustu přátel.

Na podzim pak plánuje natáčení druhého videoklipu a přes zimní sezonu opětovný návrat do studia a dokončení prvního alba, které by mělo vyjít v příštím roce. Takže se máte na co těšit. Jinak Eroze bude přes celé léto aktivně koncertovat, a to nejen na Domažlicku.

Nejbližší akce v našem okrese, na kterou vás kapela srdečně zve, jsou 21. pivní a pouťové slavnosti města Staňkov, kde Eroze vystoupí v pátek 23. července od 19 hodin. Slavnosti pak budou pokračovat až do neděle za účasti mnoha známých interpretů. Určitě si tedy přijďte naši skupinu naživo poslechnout, příležitostí k tomu bude jistě dost.

Marian Kudela