Turnaj se odehrál coby Evropský školní sportovní den a zároveň v rámci projektů "Be Active! a Sokol spolu v pohybu. Díky zapojení do těchto projektů si tak děti odnesly krom hezkých zážitků i pěkné ceny. Na venkovních hřištích probíhal otevřený turnaj školní miniházené, do kterého se zapojilo několik desítek dětí ze čtyř škol.