Bohužel v polovině tábora nám do tábora vlivem špatného počasí spadl velký vzrostlý dub, který zcela zničil několik stanů. Museli jsme přerušit tábor a opět nasadit pracovní rukavice. Dva dny jsme uklízeli, jen abychom mohli naše děti přivítat zpět. A povedlo se. Je jasné, že bez pomoci bychom stěží dali vše do pořádku, a proto je pro nás velmi důležité poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu.

A cože nás to vlastně potkalo? Na jaře nám lesní těžba hodně poničila naše tábořiště, bylo nutné rozřezat a odklidit velké hromady větví a srovnat povrch. Všichni, kdo mohli, pomohli. Kamarádi, rodiče dětí, vedoucí i samotné děti, sešlo se nás tam více než padesát a společnými silami jsme dokázali tábořiště uklidit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.