Jak spolek informuje, už letos v lednu „bylo u obnoveného vchodu do sakristie upevněno nové kovové zábradlí na vstupních schodech. Poté byly namontovány nové ´gotické´ dveře z presbytáře do sakristie“. Zdůrazňuje, že „masivní dveře byly upevněny na původní panty s využitím původního kování dveří“. Každý, kdo areál kostela navštívil, asi potvrdí, že místo má nenapodobitelnou atmosféru, že je tu přítomen genius loci. A to zdaleka není vše.

„V roce 2023 se budeme věnovat dokončení výstavby kanalizace v Šitboři, měli bychom být hotovi po prázdninách a budeme dělat vše, co je v našich silách, aby tomu tak opravdu bylo,“ vyjádřil se poběžovický starosta Martin Kopecký. Samozřejmě to přináší i dočasné komplikace. „Od pondělí 27. února do odvolání bude kvůli budování kanalizace omezen průjezd obcí. Z tohoto důvodu tam nebude zajíždět ani autobusová doprava,“ sdělilo město Poběžovice.

Nadále se také Šitbořští věnují – s finanční podporou Poběžovic – rekonstrukci místního kulturního zařízení, kde se pravidelně setkávají a kde každoročně organizují pouťovou zábavu. Zároveň je tu klubovna Spolku Mikuláš, hasičů a osadního výboru. V současnosti se buduje sociální zázemí v prostorách bývalého obchodu.

A dokladem, že lidé chtějí ve vsi žít, je i nově stavěný rodinný dům na jejím jihozápadním okraji. Čím dál hezčí a pozoruhodnější je Šitboř.

Petr Dvořák