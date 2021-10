Čerchov, Česká studánka, Pec. Tato místa navštívili poběžovičtí senioři v den „svého dne“, 1. října.

Čerchov. | Foto: archiv města Domažlice

Zájezd či spíše výlet (tak se takovým akcím říkalo hlavně v dobách mládí účastníků) se vydařil. Čerchov – nejvyšší hora Českého lesa a Kurzova věž. Pravda, na ni nevystoupil každý, ale ti, co to zvládli, měli výborného průvodce pana Matějku, předsedu turistů z Domažlic. Ale i ti, kteří zůstali dole, si užili. Pohled do kraje jim tady sice ztížily poněkud přerostlé dřeviny, zato řada z nich si zavzpomínala a pohovořila i se známými, s nimiž se neviděla celá léta. Cestou na Pec se výprava i se svými hůlkami zastavila u České studánky.