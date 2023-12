V Domažlické sportovní lize seniorů si můžete zasportovat od měsíce listopadu do měsíce dubna.

Domažlická sportovní liga seniorů. | Foto: se svolením Sportovní unie okresu Domažlice

Domažlická sportovní liga láká další zájemce. Zažijte příjemná setkání v okruhu svých přátel a seniorů se sportovním duchem.

Kdo se může zapojit?

Všichni zájemci z řad seniorů od 60 let věku. Přihlásit se mohou (organizace, spolky, kluby seniorů i jednotlivci) z okresů Plzeňského kraje, bez ohledu registrace v seniorském klubu.

Zohledněn je věk seniorů ve 4 věkových kategoriích:

1. (60–64 let)

2. (65–69let)

3. (70–74 let)

4. (75+ let)

Jaké disciplíny vás čekají?

Hod na koš

Běh s míčkem na tenisové raketě

Střelba na branku florbalovou holí

Hod kroužkem

Šipky

Termíny:

1. termín – 22. listopad 2023 (již proběhl ve sportovní hale města Domažlic)

2. termín – 17. leden 2024 – sportovní hala města Domažlic

Ostatní termíny soutěží budou sděleny dodatečně.

Za pořadatele Ing. Zdeněk Kubalík,

předseda Sportovní unie okresu Domažlice