Přednáška zaujala velké množství zájemců především díky lektorovi Andreji Drbohlavovi. Ten pracuje jako etoped, kouč a terapeut a zaměřuje se především na extrémní formy behaviorální patologie a psychologie. Mnoho lidí ovšem lákají především jeho přednášky zaměřené na psychologii sériových a masových vrahů, o čemž Andrej Drbohlav vydal i několik knih.

Na webinář zavítali pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové, sociální pracovníci, ale i zájemci z řad rodičů napříč celým regionem.

Lektor se mimo jiné v rámci přednášky zabýval nejčastějšími diagnózami, se kterými je možné se při práci s dětmi setkat, od ADHD, přes drogové závislosti, obsese, poruchy chování, nálad, až po psychózu, depresivní či úzkostné poruchy.

Jedni chtějí mnoho, jiní nic

Upozornil také na chyby ve výchově, kterých se dopouštějí rodiče. Někteří z nich očekávají naplnění vlastních snů a mají přehnaná očekávání, jiní naopak nemají očekávání žádná. Z některých rodičů se díky jejich hypertoleranci stávají otroci dětí a další preferují naopak hyperprotektivní výchovu. Ať už se však dopouštějí jakéhokoliv pochybení, to vše může být jednou z příčin, proč jsou tyto děti později „neklidné, zlobivé či zlé“.

A proto je při práci s nimi nezbytné vnímat širší okolnosti, tedy nejen jejich chování, ale i to, jak komunikují se svými rodiči, jak spí nebo co jí a pijí, protože i to může ovlivnit jejich hyperaktivitu, hyperexcitabilitu nebo impulzivitu.

Seminář byl uspořádán díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn.

Eliška Heidlerová

