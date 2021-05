Začátkem března, v době největší krize zdravotnického systému v Česku, přišlo kdyňské Městské kulturní středisko Modrá hvězda Kdyně s nápadem podpořit zdravotníky z Domažlické nemocnice dobročinnou sbírkou.

Sbírka pro zdravotníky na Domažlicku. | Foto: archiv MIC Domažlice

Do té by zájemci mohli přinést vitamíny, sladkosti i jiné pochutiny, čímž by symbolicky vyjádřili podporu lidem v první linii. Hned zpočátku se k nápadu připojila i informační centra v Domažlicích a Poběžovicích.