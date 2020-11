Květinová sezóna začíná díky barvám květů kvetoucích cibulek. Právě tyto vlaštovky oznamují příchod jara na zahradu jako první. Jakmile se objeví první zelené výhonky, uvidíte, jak se vaše zahrada probouzí. A díky sázení ve stylu lasagne si své květiny budete moci užívat ještě déle. To proto, že období kvetení různých vrstev kvetoucích cibulovin bude probíhat postupně jedno po druhém.

Jak na to?

Sázení ve stylu lasagne spočívá v sázení různých druhů kvetoucích cibulovin ve více než jedné vrstvě. Obvykle se sází tři vrstvy, ale můžete se pustit i do čtyř nebo pěti vrstev. Obecně platí, že čím více vrstev zasadíte, tím déle si květinovou podívanou budete moci vychutnávat. Cibulky, které zasadíte nejhlouběji, vykvetou jako poslední. Nad ně zasaďte ty, které mají kvést o něco dříve, a ty, které mají kvést jako první, zasaďte do horní vrstvy.

Nejlepším způsobem, jak sázet kvetoucí cibuloviny ve vrstvách, je do květináče nebo do truhlíku. Než začnete, zkontrolujte, že nádoba má otvory ve dnu, aby mohla odtékat přebytečná voda. Poté na dno umístěte hliněné střepy nebo hydro granule. Pak je na řadě první vrstva zahradnického kompostu. Do ní zasaďte cibulky, které mají kvést jako poslední. První vrstvu cibulek přikryjte zahradnickým kompostem a poté zasaďte další vrstvu cibulek. Po zasazení všech vrstev přikryjte celou plochu ještě poslední vrstvou zahradnického kompostu.

Které jsou první?

Nad tím, kdy které cibuloviny kvetou, se budete možná muset trochu zamyslet, ale rozhodně to stojí za to. Obecně platí, že jako první kvetou sněženky, krokusy a trpasličí kosatce. Na paty jim šlapou hyacinty, modřence a narcisy. Jako poslední pak pozdně kvetoucí cibuloviny, jako jsou tulipány a řebčík královský.

Ineke van Kesteren, Anne Verdoes, Jessica Ruitenberg-Wagemaker