Patří mezi ně např. dráty elektrického vedení, které často vedou nad řekou nebo rybníky a v období , kdy se mladí ptáci učí létat jim hrozí úraz a popálení, když do nich narazí. Na některých vodních plochách nacházíme také pozůstatky starých, přetrhaných rybářských vlasců. Pokud se do takové nástrahy labuť zamotá, může to pro ni mít fatální následek. Nejčastěji jsou postiženy běháky, křídla, ale někdy i celé tělo. V posledních letech také častěji dochází k ohrožování hnízdišť, a k jejich přímému ničení. Také nemoci a spotřebování všech rezervních zásob, zvláště před zimou, labutě ohrožují na životě.