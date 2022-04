RETRO: Fezy ze Strakonic znal celý svět. Nosily je v islámských zemích i armádě

Letos uplynulo 210 let od založení textilní výroby ve Strakonicích. Tehdy se židovský obchodník Wolf Fürth pustil do výroby fezů a pronikl se svou výrobou i do Strakonic. Společnosti na výrobu fezů se sídlem ve Strakonicích nesla název FEZKO, tato značka byla známá po celém světě.

Staré Fezko. | Foto: Strakonak.cz