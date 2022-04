Tradice velikonočních svátků začínají Zeleným čtvrtkem, rozeznívají se hlasy drkaček připomínající lidem po vesnici zvony, které odletěli do Říma, že jsou tu po roce opět velikonoce se všemi tradicemi. Následuje Velký pátek a poté Bílá sobota, kdy chlapci po dvoudenním drkání dostávají za svoji obchůzku po vesnici odměnu od místních obyvatel. Jsou to většinou vajíčka, různé sladkosti a k tomu dostávají nějakou tu korunku. Sváteční dny vrcholí na Velikonoční pondělí. Již od rána vyrazili kluci s pomlázkou na křehká stvoření, jakými jsou všechny ženy bez rozdílu věku. Je to celkem záslužný čin od chlapců, protože jak se říká, kdo dostane s pomlázkou, neuschne.