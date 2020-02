Božena Němcová | Foto: Pinterest

Herečka Jana Březinová jako Božena Němcová v televizním zpracování románu J.Š.Baara Paní komisarka mne inspirovala k napsání sloupku o Boženě Němcové- novinářce. Sama se stala publicistkou víceméně z donucení nebo z finanční tísně. Její příspěvky byly otiskovány v Květech, v České včele v letech 1845-46, kdy pobývala ve Všerubech. Zachycují nejen autorčinu současnost, ale najdeme v nich i mnoho historických reminiscencí, o čemž svědčí i následující ukázka, která se váže k poutnímu kostelu sv. Vavřince:„Malý kousek za městem na jihozápadní straně je vrch, z něhož je rozkošná vyhlídka na celé okolí. Za starodávna jmenoval se ten vrch Veselá Hora, co je ale na něm ale kostelíček ke cti sv. Vavřince vystavěn."Na rozhraní črty a beletristické povídky jsou i některé její další práce, z nichž nejznámější jsou Obrázek vesnický, Dlouhá noc či Domácí nemoc, napsané v rozmezí let 1846-47.Črta se tak díky Němcové stala organickou součástí nejen literatury ve své klasické podobě, ale i publicistiky. Stylovost jejích publicistických prací, shrnutých do knihy Obrazy z okolí domažlického (1846), nás překvapí moderním stylem. To dokazuje, že již v minulé době byly předpoklady pro seriózní novinářskou práci zakotveny a publicistika měla své kmenové autory, k nimž podle mého názoru Božena Němcová, jejíhož výročí narození vzpomeneme počátkem února, bezesporu patří.