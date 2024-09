Studenti třetího ročníku Gymnázia Jindřicha Šimona Baara se v rámci programu Erasmus+ tradičně zúčastnili výměnného pobytu spolu s žáky z partnerské školy v belgickém Ourdenaarde. Gymnazisté navštívili Belgii v dubnu a jejich belgičtí přátelé dorazili do Čech v pondělí 9. září. V úterý je čekala prohlídka školy, nahlédli do výuky a laboratoří biologie a chemie, kde se někteří aktivně zapojili do práce na připravených pokusech. Odpoledne měli možnost obdivovat město z výšin domažlické věže. Ve středu jim naopak sebral dech výhled z Vavřinečku, kde se zastavili při procházce po okolí Domažlic, která končila na Zelenově opékáním špekáčků.

Čtvrtek byl pro Belgičany dnem „D“, jelikož se vypravili do královského města, Prahy. Čekala je komentovaná prohlídka v angličtině, a mohli proto obdivovat proslulé památky na Starém Městě nebo Václavské náměstí. Poté se přes Karlův most vydali na Hradčany, odkud s úžasem hleděli na velkolepé město z výšky. Stejně ohromujícím dojmem na ně zapůsobila i dominanta Pražského hradu.

Páteční kurz přežití s panem Amarem Ibrahimem se musel kvůli nepříznivému počasí přesunout do Kulturního centra Pivovar, ale ani to studentům nezabránilo načerpat co nejvíce užitečných informací. Kurz byl vybrán na základě tématu letošní výměny, well-being.

V sobotu se studenti mohli těšit na návštěvu Plzeňského Prazdroje. Dozvěděli se o jeho historii, výrobě piva a o tom, jak se právě pivo plzeňského typu proslavilo po celém světě. Během návštěvy Plzně neopomněli ukázat Belgičanům náměstí s dominantou katedrály a pověstného andělíčka „Vošahaného“, k němuž upínají své prosby studenti připravující se na důležité zkoušky.

Poslední den se odehrál v režii hostitelských rodin. Program mnoha z nich ovlivnilo nepříznivé počasí, přesto se všichni s úsměvem na rtech v podvečerních hodinách sešli ve školní jídelně. Zde rodičům poděkovali za podporu a rozloučili se s Belgičany. Posledních pár chvil spolu studenti strávili při společné pondělní snídani a pak už si museli říci sbohem.

Ačkoliv byl tento týden v mnoha ohledech náročný, účastníci výměny jsou rádi za příležitost, kterou jim dala nejen škola a program Erasmus+, ale také učitelé a rodiče. Určitě to pro každého byla skvělá životní zkušenost.

Jorika Ježková, GJŠB