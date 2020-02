Novoroční vycházka ve Všerubech. Foto: R. Václavovičová | Foto: Deník / Petra Kůtová

Všeruby – Jak na Nový rok, tak po celý rok. To platilo i ve Všerubech, kde se 1. ledna 2020 rozhodli uspořádat novoroční procházku. Všerubští občané si vyšli do přírody. A protože počasí přálo, spojili to s opékáním buřtů. O pár dní později se ve Všerubech uskutečnila taktéž Tříkrálová sbírka. Všerubské děti se převlékly za Kašpara, Melichara a Baltazara a 4. ledna obešly Brůdek, Hájek a Všeruby.Všeruby – Jak na Nový rok, tak po celý rok. To platilo i ve Všerubech, kde se 1. ledna 2020 rozhodli uspořádat novoroční procházku. Všerubští občané si vyšli do přírody. A protože počasí přálo, spojili to s opékáním buřtů. O pár dní později se ve Všerubech uskutečnila taktéž Tříkrálová sbírka. Všerubské děti se převlékly za Kašpara, Melichara a Baltazara a 4. ledna obešly Brůdek, Hájek a Všeruby.