Ideální hamburger beze sporu chutná. Chutná tak dobře, že žádné dítě se tomuto svodu nemůže ubránit. Většina mladistvých a také dospělých přemůže pocit hladu a chutě při objevení některého McDonalds restaurantu. Ti zakladatelé - bratři McDonald Richard a Maurice trefili tímto nápadem přímo do černého, když netušíce velkých úspěchů, otevřeli v roce 1954 první McDonald u San Bernardino.

Zajímavý je výsledek poptávky, která byla provedena mezi dětmi a především mladistvými. Na první místě v žebříčku byl hamburger, potom následovala pizza a špagety. Ten výsledek poptávky jasně dokazoval, že matky se můžou namáhat s jejich kuchařským uměním, jak chtějí, ale děti se nenechají příliš ovlivnit. Na každý pád je mládež při každé návštěvě nějakého McDonalds nadšená. Možná, že tomu přispívá, že jejich restaurace jsou vždy od ostatních odlišné a svými barvami ještě tu chuť nějak podporují. A určitě také ta okolnost, že děti mohou jíst jen rukama bez příborů, k tomu přispívá. Jestlipak to tak hladce také funguje doma při špenátu ? O hamburgerech se dnes ještě pořád hádají zdravotníci i výživoví experti. Tyto diskuze asi nikdy nebudou mít konec.

Dnešní chemikové a výzkumníci dokážou vlastně všechno prozkoumat a důkladně vysvětlit i dokonce duševní život bílého mravence. Takový detailní rozbor hamburgerů se vlastně nazývá psychofyzikální design. Teprve pak se přesně dovídáme, proč nám vlastně takový hamburger nezůstane trčet v krku, což je zásluhou našich ústních slinovodů, které pracují na plné obrátky. Je to vlastně základní princip všech fastfood design a sice produkovat více slin než je vůbec zapotřebí. Tato funkce je ještě navíc podporována dalšími přísadami jako je kečup, cibule, okurka a majonéza. Tato ideální kombinace úspěšně dráždí naše chuťové smysly a proto se nespokojujeme jenom s jedním soustem.

Ale to není ještě zdaleka odpověď na otázku, proč jsou vlastně hamburgery ve světě tak oblíbené a proč je takový trend k fastfood restauracím. Spotřebitelé si průběhu posledních let zvykli na určitý standard. Očekávají ke každé denní době rychlost a bez dlouhého čekání být přátelsky obslouženi, pokud možno ještě přímo do čekajícího auta.

Kvalita všech jídel je zaručeně všude stejná a k tomu ještě cenově výhodnější než třeba v okolních restauracích, kde je po poledni nebo pozdě večer už studená kuchyně. S porovnáním s pečenou kachnou a knedlíkem, která nám leží v žaludku více jak šest hodin, je normální hamburger skoro dietní snack. Ta troška hovězího karbanátku v housce je zařadit jako nebezpečné jídlo úplná blbost. U všech fastfood jídel přijde vždy na to, kolik toho sníme s porovnáním s ostatními potravinami. Špatně se stravovat a dávat chybu hamburgerům by bylo obelhávání sama sebe. Samozřejmě, že hamburgery všech druhů nejsou ideální strava, kterou bychom se měli věčně živit, ale v současné době není žádná jiná varianta v dohledu. V poměru s jinými potravinami obstojí hamburger nebo whopper ještě docela dobře. Takový sytý Big-mac dává člověku přes 500 kalorií a whopper dokonce přes 600 kalorií. Normální porce hranolek dá přes 400 kalorií. Cheesburger přijde jenom na 300 kalorií, ale za necelé tři hodiny je náš žaludek zase prázdný a nemáme žádné potíže.

Zdroj: archiv Deníku

Z tohoto poměru vidíme jasně, že negativní postoj vůči hamburgerům nemá žádné odůvodnění. Že všechny fastfood restaurace mají původ v Americe, nemá nic společného s americkou stolní kulturou, to co vlastně závistiví protivníci rádi prohlašují. Zrovna ty stoupající fastfood restaurace v Evropě – tedy ve starém světě – právě v zemích s původní solidní kuchyní a jemnými stolovacími zvyky, nám ukazují přímo opak. Americká statistika dokonce prozrazuje, že 50 % Američanů potřebuje jenom tři minuty k nejbližšímu McDonalds a 97 % všech Američanů jsou aspoň jednou za rok u něho hosty. A proto vzniky v minulosti v Novém světě ještě řady dalších konkurentů McDonalda, které se pokoušejí podílet na úspěších. Ale McDonalds restauranty se staly vedle Coca-coly před více jak půl stoletím světovým pojmem a vedle nich je dnes obtížné úspěšně obstát.

Wolfgang Mader