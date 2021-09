Ale šípkový keř nad tím nepláče. Naopak. Vysmívá se všemu, co ho chce připravit o poslední lístky a klidně i ty pouští do větru. Má přece děti, spoustu dětí, červených šípků a pro ně tu roste Z nich vyrostou nové keře, není tu nadarmo.

Největší zázrak se ale s šípkovou kráskou děje teď na podzim. Babí léto jí rozhodí šediny do vlasů a první mrazíky a plískanice odnášejí lístek za lístkem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.