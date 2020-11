Vzpomínková akce k 130. výročí narození klenečského rodáka a švihovského faráře Jakuba Šindeláře.

Foto: Archiv Jiřího Anderleho

Sto třicet let uplynulo v pátek 30. října od narození klenečského rodáka Jakuba Šindeláře. Jakub Šindelář se narodil 30. října 1890 v domku č. p. 93 "U Fajtů" v Klenčí pod Čerchovem. Ve Švihově pak působil jako farář - od svého vysvěcení až do své smrti - tedy celých 22 let.