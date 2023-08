Připomněli si klenečského rodáka, oblíbeného faráře P. Jakuba Šindeláře

Čtenář reportér

V pátek 11. srpna uplynulo 84 let od úmrtí klenečského rodáka P. Jakuba Šindeláře, který se narodil v domku č. p. 93 „U Fajtů“ 30. října 1890. Ve Švihově pak působil jako farář – od svého vysvěcení až do své smrti – celých 22 let.

Vzpomínková akce k 84. výročí úmrtí klenečského rodáka a švihovského faráře P. Jakuba Šindeláře. | Foto: Jiří Anderle

Komise pro kulturu a sport Rady městyse Klenčí pod Čerchovem připravila vzpomínkovou akci u jeho hrobu na švihovském hřbitově. Přikládám článek z týdeníku Klatovsko-Plánicko ze srpna 1939 od Vojtěcha Švece: Zemřel vzorný kněz a dobrý člověk V neděli 13. srpna, právě když u sv. Vavřinečka vyzváněly zvony, ukládali ve Švihově do hrobu tělo oblíbeného faráře, klenečského rodáka, věrného Choda, P. Jakuba Šindeláře. Pohřbu zúčastnilo se celé okolí, školní dítky, a také účast duchovenstva byla mimořádná. Nad hrobem rozloučil se ze zesnulým procítěným projevem br. říd. uč. Jan Zeman, dále starosta br. Jan Sedláček a regenschori Josef Bayer, jakož i školní děti. P. Jakub Šindelář působil ve Švihově od svého vysvěcení celých 22 let, a zemřel ve věku 49 let. Získal si srdce všech osadníků. Byl typickým Chodem. Jeho způsob života byl vždycky vpravdě chodsky prostý, jeho skromná, nenáročná povaha a typická upřímnost a hlavně žhavé vlastenectví, které vždy tak neochvějně hlásal sblížilo jej s lidem tak, že při pohřbu jediné oko nezůstalo suché. Byl oddaným vyznavačem svého velikého krajana a učitele J.Š.Baara a miloval vášniv ě svůj národ a vlast. Ačkoliv srostl se svou osadou, lnul stále ke svému Klenčí, které tak rád navštěvoval. O šumavských hvozdech vypravoval vždy s vášní a láskou chodského strážce hranic, a každým rokem je pěšky prošel. Miloval pravdu, nenáviděl pokrytectví a nebyl zvyklý vyhýbat se překážkám. Jeho mohutná postava zdála se být nezlomná. Od loňského podzimu však jeho srdce začalo vypovídat službu, a právě v době , kdy jindy putoval po milované Šumavě, puklo i to srdce, které zdálo se být zkamenělé. Písně „Zasviť mi ty slunko zlaté“ a národní hymna, zpívané v pláči ohromným davem nad jeho hrobem, byly nejvěrnějším projevem veliké lásky občanstva, želícího ztráty svého kněze - vlastence.

Čest jeho památce.

Jiří Anderle, zastupitel městysu, předseda KKS RM Klenčí pod Čerchovem a prasynovec P. Jakuba Šindeláře