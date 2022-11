V rodném městě vystudoval gymnázium, na němž ale rozhodně mezi premianty nepatřil. Více se o tom můžete dočíst v autobiografické próze Ševcem. Po absolvování gymnázia se proti matčině vůli, která z něho chtěla mít kněze, dal zapsat na práva v Praze. Ta ale poměrně záhy opustil a stal se žurnalistou. Nejprve v Olomouci, kde působil v letech 1884-1888 v Našinci. Poté přechází do Prahy, kde se stal členem redakce Hlasu národa, odkud roku 1891 přešel do Národní politiky, aby nakonec až do své smrti (1927) zakotvil v Národních listech.