Bezstarostný pár Bruno a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze. Ani jeden z nich je tam nepoložil. Od té chvíle se objevují další bankovky. Taková je hra Prachy jakoby z nebe padaly. Uvidíte ji 4. února od 19.30 hodin v městském divadle Karlovy Vary.

Děti i dospělí si užijí pohádku

KDY: 6. února

KDE: Karlovy Vary

Pohádka na klasické motivy o odvaze a lásce. Statečný princ Bajaja se utká se zlou královnou a s drakem, aby zachránil krásnou princeznu. Můžete se těšit na rytířské souboje, napětí, humor i chytlavé písničky. Představení si užijete v karlovarském městském divadle 6. února od 15. hodin.

Víte, jak vypadá manželství po italsku?

KDY: 6. února

KDE: Ostrov



Manželství po italsku s dojetím a komikou uvádí Agentura Harlekýn. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Taková je hra Eduardo de Filipo. Dům kultury Ostrov ji uvede 6. února od 19.30 hodin.

Klub U Košile zve na bigbít

KDY: 4. února

KDE: Klatovy

O první bigbítový klatovský koncert v roce 2022 se postará česká rocková skupina Brutus. Těšit se můžete na klasické složení a na známé hity, jako je například píseň Dlažební kostka. Koncert se uskuteční v Music klubu U Košile v Klatovech 4.února od 20.30 hodin.

Projekt Ledová města zve za kulturou

KDY: 4.–6. února

KDE: Plzeň

Pokud nemáte pro vaše děti program na jarní prázdniny, můžete se zapojit do celorepublikového projektu Ledová města, který si dává za cíl vést děti ke kultuře. Na webu ledovamesta.pionyr.cz se bezplatně zaregistrujete a získáte tak tzv. „Ledovou kartu“, díky které budete mít do vybraných muzeí, galerií, kulturních památek, ale i sportovních center buď snížený vstup, nebo vstup zcela zdarma. Určitě si z nabídky zapojených míst vyberete, kde strávíte zábavný den.

Výstava zahájena

KDY: do 27. března

KDE: Kašperské Hory

V galerii na radnici budou vystaveny fotografie noční krajiny Bavorského lesa a Šumavy. Prezentovat své fotky bude kvarteto Daniel Meier, Lukáš Veselý, Bastian Kalouse a Bernhard Enzenhofer. Výstava startuje dnes a potrvá do 27. března.

Indii procestoval křížem krážem

KDY: 4. února

KDE: Nová Ves



Obecní úřad Nová Ves srdečně zve všechny, kteří se zajímají o exotické krajiny. Tentokrát bude cestovatel Pavel Nový vyprávět o svých zážitcích z Indie. Cestopisná přednáška s názvem O toulkách po Indii se uskuteční už dnes od 18 hodin na obecním úřadě.Těšit se můžete na zajímavé informace i veselé historky, které budou podpořené fotkami.

Exotické ovoce provoní Klatovy

KDY: 9. února

KDE: Klatovy

Do Klatov se vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Přijďte do atria městského kulturního střediska ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři, od nichž projekt Virguna vykupuje jejich produkty za férové ceny. Africké trhy se uskuteční od 10 do 15 hodin.

Na výstavě budou k vidění králíci i holubi

KDY: 6. února

KDE: Lipová



Na již 54. výstavu drobného zvířectva zvou chovatelé z Lipové. Akce se uskuteční ve Společenském sále Lipová v sobotu 5.a 6. února v době od 8 do 16 hodin a v neděli 6. února od 9 do 15 hodin. „Na 54. Lipovské výstavě králíků, holubů a drůbeže bude k vidění přibližně 400 zvířat od chovatelů z Karlovarského kraje,“ uvedla jedna z organizátorek Veronika Beranová. „Na akci bude i možnost zakoupit chovná zvířata. Pro návštěvníky je dále připravena bohatá tombola výborné občerstvení v místním hostinci, který sousedí se společným sálem,“ sdělila. Parkování před společenským sálem zdarma. Děti mají vstup zdarma.

Akci pořádá základní organizací českého svazu chovatelů Lipová (ZO ČSCH Lipová).