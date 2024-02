Ve středu 24. ledna 2024 dopoledne poctil svou návštěvou naši školu VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích český prezident Petr Pavel s manželkou Evou, a to během své dvoudenní návštěvy Plzeňského kraje.

Prezident Petr Pavel na návštěvě Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Domažlice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Téměř na minutu přesně dorazil prezidentský pár se svým doprovodem do Erbenovy ulice do budovy bývalé hájenské školy a dnešní domažlické obchodní akademie. Vzácnou návštěvu přivítala ředitelka školy Mgr. Věra Prantlová, která předala manželům Pavlovým tradiční dárky z Chodska, a to zdobený chodský koláč zvaný „vandrovník“, dárkovou sadu chodské keramiky a další upomínkové předměty, které na 3D tiskárně pro prezidentskou návštěvu navrhli a vytiskli žáci oboru informační technologie.

Uvítání ve vestibulu hlavní školní budovy zpestřili hostům absolventi a žáci naší školy chodskými lidovými písněmi, zazněly dudy i vozembouch.

V Domažlicích dostal Pavel koláč a keramiku, na Šumavě viděl smečku vlků

Zatímco první dáma Eva Pavlová se v doprovodu zástupců vedení školy rozhodla pro prohlídku školní budovy a návštěvu některých tříd, aby naše mladší studenty pozdravila a povzbudila ve studiu, prezidentovy kroky dále vedly do zasedací místnosti. Tam už trpělivě čekali pedagogové a studenti všech našich čtvrtých ročníků oborů obchodní akademie, informačních technologií a praktické sestry, aby se zúčastnili besedy s prezidentem. Po úvodních slovech Petra Pavla a ředitelky školy, která besedu uváděla a využila právo prvního dotazu, už kladli otázky panu prezidentovi sami žáci. Zajímal je např. prezidentův názor na zavedení eura u nás, na podmínky práce zdravotníků a množství přesčasů ve zdravotnictví, zvědaví byli také, jestli prezident během prvního roku svého mandátu někdy zalitoval své kandidatury, nebo jaké byly jeho první pocity bezprostředně po zvolení prezidentem ČR. Přestože zprvu byla znát mírná nervozita tazatelů, prezident svými bezprostředními reakcemi na dotazy atmosféru uvolnil, a tak čas příjemně strávený besedováním s hlavou našeho státu uplynul velice rychle stejně jako čas přesně vymezený v programu Petra Pavla pro návštěvu naší školy.

Nutno dodat, že této pro nás významné události předcházely pečlivé přípravy, které naše škola rozhodně nepodcenila, a tak se návštěvě z Hradu, která přijela jen na chvíli „hyjtu“,u nás líbilo.

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice