Po příjezdu autobusem nemám ještě žádné zkušenosti s místní hromadnou dopravou, tak vyrážím pěšky do centra přes berlínskou čtvrť Kreuzberg. Šok. Kam jsem se to dostal? Jazyk, který okolo sebe slyším, rozhodně není němčina. Běhají kolem mě skupiny tureckých dětí, míjím turecké maminky s kočárky, a když se konečně rozhodnu nastoupit do autobusu městské hromadné dopravy, přisedne si vedle mě jedna, která své dítě právě kojí. Nikdo se na mě však netváří nepříjemně, prostě si mě nikdo nevšímá. Ani kojící maminka, která je zcela zaujata hrou na mobilu.

V hotelu mě ubytovává opět zjevně cizinec. Rozumíme si, zda je jeho němčina dokonalá, však nepoznám, rozhodně je lepší než ta moje. Už se těším do školy. Paní lektorka se představuje, a ejhle, Chorvatka. Na následující blok přichází jiná a zdá se, že jsem konečně našel rodilou Němku. Vysvětluje nám, že nás bude učit pouze týden, neboť pak odjíždí se svým manželem na dovolenou do jeho rodné země, do Alžírska. Místo ní nás přebírá vousatý milovník německé literatury, Ukrajinec. Co dělají Němci? Potkávám je v centru ve veřejné dopravě, občas i rodiče s jedním dítětem, ale jinak s nimi do kontaktu nepřicházím. V obchodech, dopravě, restauracích, všude pracují cizinci.

Večer po ulicích náhle začínám potkávat osoby s blýskavým makeupem, obarvenými vlasy, některé i nahoře bez. To jsou oni? S pokračujícím studiem se zlepšuji v komunikaci, takže se odvažuji zeptat. Co je to za akci? Rave The Planet Parade, tak se jmenuje. Vypadá to jako protest, ale ani s pomocí Googlu nechápu přesně jeho smysl. Nemám strach, přesto se pokouším zmizet. Náhle nacházím pravou německou knajpu. Několik druhů točeného piva, na záchodech jsou namalováni po staru panáček a panenka a výčepní vypadá jako z filmů o NDR. Dávám se s ním do řeči o pivu. Tvrdím, že jsem z Plzně, mám totiž zkušenost, že to při takovýchto diskuzích pomáhá. Je lepší náš Pilsner Urquel nebo váš německý Störtebeker? Náš? Ale já nejsem Němec, já jsem Holanďan.

Svět se zbláznil? Asi ne, jen se potvrzuje, že v Berlíně to opravdu zvládli.

