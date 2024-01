Levně drahá energie. Dle informací z mých zdrojů si dovolím malou úvahu.

Jaderná elektrárna - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Tak se nám konečně povedlo dostat jadernou energii do zeleného zdroje. Dle vyjádření současných politiků bude i levná, ale to mně trochu nesedí s údaji z veřejných zdrojů. Jak nám sdělila v ČT paní Drábová (a to je jedna z mála, které věřím) z Úřadu pro jadernou bezpečnost: „Další blok Temelína bude stát nejméně 360-380 mld., a to jsem ještě při zemi." (tedy ne 100, jak nám politici tvrdí). Dle nezávislé studie bude stát úložiště NE 100 mld., ale cca 500 mld.

Tak a máme to. Tohle bude muset někdo zaplatit, buď spotřebitel anebo…??? Je tu ještě jedna varianta - stát se smetištěm Evropy a ukládat zde vyhořelé palivo i z jiných zemí. Tomu následně rozumím. Ale zanechat našim vnoučatům takové dědictví? Pamatuji si, jak před mítinkem v Horažďovicích proběhla v ČT zpráva, že dálnice D5 má po pěti letech používání projít rozsáhlou opravou. Ano, nevydržela ani pět let. MY budeme stavět úložiště na 1 000 let?

Jan Benda