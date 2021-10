Modlitba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání s přáteli, to byla zase další krásná Dobrovodská pouť.

Hlavní kaple na Dobré Vodě u Pocinovic je zasvěcena Panně Marii Bolestné. V liturgickém kalendáři slaví církev tento svátek 15. září. Letos připadla pouť na následující neděli 19. září. Poutníci se zde sešli v hojném počtu v tomto nedělním dopoledni, aby zde slavili poutní mši svatou. Pouť začala modlitbou Růžence, při které zpívali poutníci z kancionálu lurdskou mariánskou píseň Slyš jaký to nad řekou jásot a ples.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.