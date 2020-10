Meduňka sladká jako med

Meduňce lékařské se dobře daří v každé zahrádce i v květináči. Je to víceletá bylinka a dokud roste a nekvete, její lístky můžeme sbírat klidně i každý den. Čím častěji, tím intenzivněji bude meduňka růst. Meduňka obsahuje flavonoidy a bioflavonoidy (chrání buňky před oxidací a působením volných radikálů), silice (díky nim má charakteristickou vůni), kyselinu kávovou, kyselinu rozmarýnovou, kyselinu oleanolovou a vitamíny B a C.

Jak ji užívat a k čemu je vhodná?

Z meduňky je dobrý čaj (horký či studený), nebo ji můžete přidávat do domácí limonády. Tato bylinka podporuje trávení, působí proti zvracení a průjmu, křečím a nadýmání. Celkově uklidňuje, harmonizuje organismus, má silné antidepresivní účinky, zlepšuje koncentraci i myšlení. V případě potřeby se dá použít k vyvolání pocení a snížení horečky. Je účinná při nachlazení, menstruačních potížích, migréně, závratích a šoku, ale využít se dá i v kuchyni na dochucení drůbeže či ryb. Nejúčinnější je čerstvá, následuje sušená varianta. Přestože se dá použít i do vaření, kde spíše předá své chutě, látky prospěšné pro zdraví organismu se vařením zničí.



Náhrada cukru

Stévie cukrová je zase dobrou alternativou ke klasickému rafinovanému cukru. Je však několikanásobně sladší, takže pozor na její množství (ve vyšším množství může mít trpkou nebo nahořklou chuť). Je vhodná pro diabetiky i pro lidi, kteří chtějí zdravě žít. Zlepšuje hladinu glukózy, její používání snižuje kazivost zubů, náchylnost na srdečně-cévní onemocnění, zvyšuje schopnost těla spalovat tuky a zpomaluje degeneraci tkání.

Bylo prokázáno, že stévie obsahuje množství antibakteriálních, antimykotických a protizánětlivých látek, které zmírňují bolestivé štípance, ale zvládnou i boj s akné. To vše dokáží listy této bylinky. Největší moc mají čerstvé, vylouhované v nápojích, o něco méně síly mají listy sušené, rozemleté na prášek.

Královna hub

Zatímco meduňka a stévie pěkně vypadají i pěkně voní, o hlívě ústřičné se to říct nedá. Příroda jí to však vynahradila účinky, a proto jí v kategorii "pozitivní účinky na lidský organismus" patří pomyslný trůn. Podobně jako výše zmíněné bylinky se dá používat v kuchyni, ale díky unikátním účinkům polysacharidů se intenzivně využívá i ve farmaceutickém průmyslu. „Polysacharidy se při vaření hlívy ústřičné neuvolní (malou část rozpustných glukanů lze varem či horkou vodou extrahovat, ale je to nevýznamné množství), ale sofistikovanou purifikací, tedy vyčištěním účinných látek, můžeme ,odemknout' zdravotní potenciál této houby," říká Ing. Adrián Doboly ze společnosti Natures. "Tehdy dokážeme získat velice čisté přírodní polysacharidy nazývané beta glukany. Jejich účinky jsou ve vědecké obci dlouhodobě známé a mnohokrát potvrzeno. Fungují nejen jako prevence, ale pomáhají i rychleji se uzdravit ze začínajícího onemocnění.“ Betaglukan vysoké čistoty je netoxický, nevyvolává závislost nebo alergické reakce a nelze se jím předávkovat. „V mnohých případech se dokázalo, že spolupracuje s dalšími léčivy, pomáhá zlepšovat jejich účinek a redukovat nežádoucí účinky. Beta glukan je vhodné podávat i v době, kdy se užívají antibiotika, která působí i proti prospěšným mikroorganismům v těle. Nejčastěji jsou postiženy střevní bakterie, což může vést k průjmům a dalšímu oslabování imunity. Beta glukan v tomto případě působí tak, že podpoří imunitní systém, aby úspěšněji likvidoval mikroorganismy způsobující onemocnění, a zároveň podpůrně působí na takzvané dobré bakterie. Podpůrný, prebiotický vliv beta glukanu na tyto probiotické bakterie byl vědecky prokázán,“ dodává Adrián Doboly z Natures.

Jak je to možné? Mnoho studií po celém světě opakovaně prokazuje, že beta glukany dobře komunikují s imunitními buňkami, ty je umí rozpoznat a takto posílené mají pak vyšší schopnost bojovat s viry, bakteriemi či plísněmi. Hodí se tedy na každodenní podporu imunity i jako stimulant, když je imunita z různých důvodů ohrožena. Zatímco však zmíněné bylinky jsou nejúčinnější čerstvé, beta glukan je nutné z hlívy extrahovat.

Kvalita a čistota

Účinnost všech darů přírody, bylinek i hub je závislá na podmínkách pěstování i na času sklizně. V případě bylinek se můžeme spolehnout na ty, které si vypěstujeme sami. Výživové doplňky z hlívy ústřičné je potřeba vybírat podle renomé výrobce a hlavně podle čistoty beta glukanu. Čím vyšší je procento, tím bude preparát účinnější.

Jiřina Ekrt Jirušková