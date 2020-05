Projekt organizuje nezisková společnost Mezi námi, která se již 7 rokem zabývá sbližováním generací především prostřednictvím společných aktivit těch nejstarších s nejmladšími. Jednou z nich je i oblíbený program Povídej, ve kterém pravidelně dochází děti z mateřských a základních škol do domovů seniorů.

Z důvodu aktuálních omezení je program pozastaven, což bylo právě impulsem pro vytvoření nového projektu Pohádka pro radost, který je současné situaci šitý na míru. Vyzývá naše nejmenší ze všech koutů naší vlasti k malování pohádek pro potěšení babiček a dědečků. K výzvě se připojil i program UčíTelka, který ve svém vysílání o projektu informoval a oslovil spousty dětských diváků. Do aktivity jsou zapojeni i rodiče malých malířů, kteří obrázky fotí a prostřednictvím webových stránek posílají do Mezi námi. Odtud po grafické úpravě putují do tiskárny a následně jsou koordinátory rozváženy do více než 60 seniorských domovů v Praze a dalších více než 100 po celé České republice.

Je potěšující, jaký zájem akce u dětí vyvolala a jak moc jim na nejstarší generaci záleží. Nakreslily přes 500 obrázků a k mnohým přidaly veselé a někdy i velmi dojemné vzkazy.

V současnosti Pohádky dělají radost více než 10 000 babičkám a dědečkům. A z domovů přichází mnoho krásných reakcí a poděkování.

“Dnes jsme všechny ty krásné obrázky ukázali našim babičkám a dědečkům a nechali je vybrat ty, které si přáli dekorativně umístit ve společenské místnosti tak, aby je měli neustále na očích. Líbily se všechny obrázky, ale největší úspěch sklidily ty, kde jsou i písemná povzbuzení :-) To je přesně to, co naši uživatelé teď potřebují nejvíce a účel to tedy naprosto splnilo!

Zákazy návštěv a vycházek trvají už dlouho, osobně všechny naše klienty obdivuji, jak trpělivě, pokorně a statečně snášejí všechna ta nařízení a opatření. Je jim samozřejmě bohužel smutno, u někoho se už občas projevuje i určitá apatie, chybí jim kontakt nejen s vlastními dětmi a rodinnými příslušníky, ale rovněž i s malými dětmi z MŠ, kteří do nich při návštěvách vždy "napumpují" nový elán a dobrou náladu. Ještě jednou mnohokrát děkujeme Vám VŠEM, kteří se na této akci podílíte! Vám, Vašemu týmu, paním učitelkám, rodičům a samozřejmě dětem! Děkují rovněž i naše babičky a dědové a vyřizují srdečné pozdravy…” píše v dopise pan Dan, aktivizační pracovník z Domova pro seniory Centrin CZ s.r.o. v Praze 6.

A vzkazy jsou i osobní, určené konkrétním dětem..

“Moc děkuji za krásný obrázek, takový hrnečku vař by se mi náramně hodil. Ráda bych poděkovala adresně. Budu ráda když se dozvím od koho ten obrázek mám jmenovitě. Ještě jednou děkuji babi Erika”

Výzva Pohádka pro radost je stále aktuální, pokud byste se s dětmi chtěli přidat, přesný popis jak na to, najdete na stránkách Mezi námi, o.p.s.

https://www.mezi-nami.cz/pohadka-pro-radost

Všem, kteří se již zapojili, ze srdce DĚKUJEME!

Buďte s námi Mezi námi a společně si dělejme radost!