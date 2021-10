Jeseň je tak křiklavá, až není uměním. Nevadí, zato je to úžasně krásné.

Smíšené lesy planou všemi barvami - od zelené až po hnědou, žlutou, oranžovou a červenou barvu listů opadávajících stromů. Les je plný tajuplného praskotu i ticha, do něhož občas vykřikne pták. Ale žije, snad intenzivněji než uprostřed léta. A těch světel, přísvitů a stínů!

Ano, Klostermannovu pravdu si stále ověřujeme a vždy se těšíme na ten krásný čas babího léta, dalekých výhledů průzračným obzorem, her pestré palety barev i nevšedních kouzel mlžných jiter vystřídaných zářivým slunným dnem, v němž všechno šílí až podezřelou intenzitou.

Jakže to napsal Karel Klostermann? „Druhá polovice září a často celý říjen bývají překrásné na Šumavě. Lesy, luka a pažity odívají se v pestrý barevný háv, jehož lesku se nic nevyrovná.“

