Album je z neděle 14. července a začátek cesty je lesem, nejprve jsem jel kolem židovského hřbitova v Loučimi a po Naučné stezce Loučim přes Černou skálu na Modlín a dále po svážnici na křižovatku pod Koráb. Tam jsem se rozmýšlel, kam dál, pustil jsem to z kopce přes Mezholezy ke koupališti Úžlebec, kde končil dvoudenní Sobotage open Air (zde odkaz na jejich FC) a mohlo to být pěkný – pochopitelně pro mladý, nikoliv pro jejich přestárlý prarodiče. To koupaliště má i pár chatek a je pěkně v údolí, jak ostatně napovídá jeho název a tak muzika všech možných žánrů včetně techna nikoho neruší a jestli, tak asi jen málo.

Další cesta vedla přes Černíkov a Všepadly do Kolovče, kde už jsem dlouho nebyl a kde mě tentokrát na focení nic nezaujalo, ještě předtím jsem ale odbočil na vyhlídkové místo zvané Stará šibenice (503m), odkud byl krásně vidět masív Českého lesa až k Přimdě a možná i část Slavkovského lesa. Fakt krásný pohled do kraje, umocněný modrou oblohou a modro bílými beránky.

Tentokrát jsem vyjel před druhou odpolední, bylo sice nějakých 25°C, ale ve stínu lesa příjemně a navíc foukal vítr, takže se jelo dobře. Z Kolovče už jsem se moc nezdržoval, hlásila se žízeň a tak jsem šupajdil přes Chocomyšl a Lučice do Poleně ke stánku „Posezení v Zářečí“, kde jsem poseděl s místníma chlapama venku po smrkem a slunečníkem, vypil gambáče za 33,- korun a klasicky přes Slavíkovice dojel bez nějaké větší námahy domů. Námahu mi kompenzovala baterie motoru, zbylo tam 29 %! Kilometrů to bylo 48.

Zdeněk Huspek