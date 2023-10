Skupina 10 studentů Gymnázia J. Š. Baara a žáků ZUŠ Jindřicha Jindřicha v doprovodu dvou pedagogů vycestovala ve dnech 21. 9. – 1. 10. na výměnný pobyt do partnerského města Two Rivers ve Wisconsinu v USA.

Studenti vycestovali do USA na výměnný pobyt. | Foto: Jaroslava Vecková

Studenti strávili první dva dny pobytu v Chicagu, kde si prohlédli centrum města, navštívili čínskou čtvrť, projeli se výletní lodí po řece a jezeře Michigan a navštívili jeden z nejvyšších mrakodrapů ve městě s vyhlídkou 360 v 94. patře. V pátek večer měli možnost užít si jazzový koncert v autentickém prostředí jazzového klubu a v sobotu ráno už celá skupina zamířila do Two Rivers, kde se téhož odpoledne a večera studenti i pedagogové zúčastnili slavnostního odhalení pomníku Friendship Table sochaře Václava Fialy. Tento stůl je protějškem Památníku osvobození v Domažlicích pod Chodským hradem. Akce se mimo jiné zúčastnil i senátor státu Wisconsin a zástupce generálního konzula České republiky v Chicagu Mgr. Ondřej Pometlo.

V neděli jsme se všichni zúčastnili bohoslužby v místním kostele a zazpívali jsme českou hymnu u hrobu Matta Konopa, jednoho z osvoboditelů Domažlic v roce 1945.

Od pondělka se studenti zapojili do aktivit v místní škole Two Rivers High School. Měli možnost navštívit některé hodiny a hudebníci se zapojili ve školní kapele „Pep Band“. Ve škole probíhal tzv. Homecoming week zahrnující různé zejména sportovní aktivity, kterých se naši studenti také účastnili. Kromě jiného jsme v hodině vaření předvedli, jak se dělají bramboráky.

Jedním z hlavních bodů našeho pobytu bylo nastudování a nahrání písně „What is your name?(The song for Two Rivers)“, kterou složil náš student Albert Skala s podporou Mgr. Kamila Jindřicha a text k ní napsal Patrick Dewane. Píseň byla věnována našemu partnerskému městu a nahrávku s videem je možné zhlédnout a vyslechnout na Youtube.

Protože se jedná o výměnný pobyt, těšíme se, že v květnu příštího roku přivítáme studenty a pedagogy z Two Rivers u nás v Domažlicích.

Jaroslava Vecková