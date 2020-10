Každá z oněch osob skutečně žila a měla co do činění s českými dějinami. I s českou kulturou. A jejich poselství ožívá v poslední době právě na Poběžovicku. Vlastně to začalo svatým Prokopem. To, když poběžovické občanské sdružení Dobrohost obnovilo kapličku svatého Prokopa na bývalé křižovatce starých cest za tratí Poběžovice – Domažlice. Toto občanské sdružení působilo v Poběžovicích řadu let, dávno před tím, než vznikl současný mikroregion Dobrohost. Členové sdružení byli většinou důchodci. Bohužel někteří z nich již zemřeli. Po tomto sdružení zůstaly opravené křížky (od těch později zrenovovaných je lze rozeznat podle toho, že u nich nestojí kámen s tabulkou o EU) a hlavně kaplička svatého Prokopa. Vše bylo financováno z příspěvků města, částečně i z Plzeňského kraje a hlavně také i díky příspěvkům sponzorů a těm, kteří přispívali dobrovolně na bezplatných přednáškách, které sdružení pořádalo.

Svatý Prokop byl ochráncem zemědělců a také bojoval proti čertům. Své sídlo měl sice v Sázavě, ale jeho sláva se hned v 11. století rozšířila do celých Čech. V kapličce je velmi pěkný obraz pana Cvachovce – sv. Prokop tady pohání čerta zapřaženého do pluhu. U kapličky se pravidelně konají novoroční poběžovické slavnosti spojené s vypuštěním balonků štěstí. A svatý Jan Nepomucký? Skvělá barokní socha na poběžovickém náměstí. Díky svému autorovi Janu Brokoffovi a jeho sponzorovi Wunschwitzovi je rovněž klenotem Poběžovic. „Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, by nám dal Bůh, co dal tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě…“ Tak nějak zní epigram K. H. Borovského. Johnánek z Pomuka byl umučen v roce 1393, svatým se stal až v době baroka. Ale u lidí byl oblíben pro svůj srozumitelný život i jednoduché zázraky už po celá staletí. V Poběžovicích oživla jeho sláva teprve před několika lety, kdy se stalo baroko opět populární. Navíc je to světec, který je uctíván po celé Evropě.

Kostel vstává z mrtvých

A svatý Mikuláš, biskup? V době svého života, někdy ve 4. století, o Čechách asi nic nevěděl, ale díky své štědrosti se stal známým a jeho kult se šířil po celé Evropě. Už v 9. století vznikla jeho nejstarší podoba a od 11. století byl jedním z nejpopulárnějších křesťanských světců A právě jemu zasvěcený kostel vstává z mrtvých v Šitboři. Šitboř se objevuje v písemných záznamech od roku 1248, ale díky archeologickému výzkumu je dokázáno, že kostel tu stál už dávno předtím. Zajímavá je i jeho poloha. Vesnice Šitboř je ulicového typu, rozložená kolem cesty směřující od severu k jihu, ale kostelík je postaven kolmo na zástavbu tak, aby presbytář s velmi pěknou gotickou klenbou, směřoval na východ.

Nejhorší časy kostel potkaly v poslední třetině 20. století, kdy už se zdálo, že navždy zmizí z podhůří Českého lesa. Ale díky panu Dubskému a jeho přátelům se znovu pyšní barokní bambulkou věže i novým zastřešením kněžiště. Svatý biskup Mikuláš z Bari je také počítán mezi patrony české země. Hlavní jejím ochráncem však stále zůstává svatý Václav.

Různá podoba sv. Václavů

Jeho socha sice zdobí mimo jiné i hlavní oltář v kostele v Poběžovicích (ten je však zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie), ale za kostelem sv. Václava a jeho novou sochou na návsi je potřeba si vyšlápnout několik kilometrů přes Drahotín až do Hory Svatého Václava. Oba Václavové – ten poběžovický a ten „horský“ se od sebe dost liší. Ten v Poběžovicích má klasickou podobu rytíře s praporcem s přemyslovskou orlicí a s kopím, ten v Hoře – a to jak v kostele na obraze, tak v nové soše na návsi, jejímž autorem je akademický malíř a sochař Jaroslav Šindelář, zobrazuje jeden ze zázraků ze svatováclavských legend. Svatý Václav a dva andělé, kteří se zjevili za jeho rameny, když se opozdil pro modlitby konané cestou na sněm do Řezna. A tak i přísný císař Jindřich I. poznal, že Václav a jeho Čechy nejsou jen tak někdo.

Poběžovicko však nejsou jen tyto významné historické a kulturní památky, ale i líbezná krajina lemovaná kouzelnou křivkou kopců a hor Českého lesa.A nové cyklostezky a dobré hospody a restaurace. Škoda jenom, že dvě největší perly této oblasti, a to klášter na Pivoni a původně vodní hrad Nový Ronšperk v Poběžovicích se zatím nepodařilo zachránit žádnému z výše jmenovaných svatých.

Marie Špačková