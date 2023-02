Lovec Chvil Lovec chvil je autorské 2CD Jakuba Nohy, které natočil ve svém domácím studiu. Všechny nástroje si nahrál sám. Dvojalbum přináší celkem 13 skladeb. Na prvním CD najdete devět nových písní. Druhý disk Jakub Noha označil jako "protestní". Obsahuje cover verzi písně od Suchého / Šlitra „Jó, to jsem ještě žil“, dále australský tradicionál „Waltzing Matilda“, který Jakub opatřil českým textem a ještě dvě autorské písně Jakuba Nohy. Kdo je Jakub Noha? Jakub Noha je folk-rockový písničkář, který vystupuje sólově nebo se svojí kapelou Jakub Noha Band.

O své hudbě říká: „Nějaké stylové škatulkování mi moc nesedí. Považuju styly spíš za výrazové prostředky a rád přeskakuju z jednoho do druhého. Ale dá se tu leccos vystopovat. Tak jistě je tu vliv těch kapel, které jsem vstřebával v dětství až mládí, jako Beatles, Rolling Stones, Kinks…. Pak mi do krve přecházeli takoví hoši jako Bob Dylan, Neil Young, ale i soul 60-tých let. Mám rád muziku živelnou, ale harmonicky trochu propracovanou. Je to rock? folk? blues?…“

Jakou hudbu Jakub Noha hraje zjistíte, když přijdete na jeho sólové akustické vystoupení 21. února od 18.00 do Obvodní knihovny Skvrňany v Plzni. A co je to série Mezi knihami? V Knihovně města Plzně - Obvodní knihovně Skvrňany mohou zájemci koncerty navštěvovat již od roku 2014. Na webu je uvedeno: "První koncert v Obvodní knihovně Skvrňany proběhl v březnu roku 2014. Pozvali jsme písničkáře Karla Vepřeka. Jeho písně si zaslouží komorní atmosféru, proto jako místo koncertu jsme zvolili netradičně prostor knihovny.

Zjistili jsme, že to funguje, proto v listopadu téhož roku navázal koncertem mezi knihami písničkář Petr Linhart. S koncerty v knihovně pokračujeme i nadále. Prostor je ideální pro písničkáře, kteří nemají velké nároky na techniku. Kapacita hlediště je 35 lidí, jde tedy opravdu o komorní vystoupení. Přijďte se přesvědčit. Od podzimu 2020 začínáme také připravovat autorská čtení."

Od té doby mohli diváci navštívit 65 živých vystoupení, kde vystoupili již zmiňovaní Karel Vepřek, Petr Linhart, ale také Petr Rímský, MARiAN Band, Krystyna Skalická, Honza Křížek, Jarda Svoboda, samozřejmě Jakub Noha a mnoho dalších skvělých interpretů. Společným znakem těchto pořadů je velmi komorní prostředí. Ano, slova obsažená v názvu jsou myšlena doslovně. Opravdu se koncertuje mezi knihami, tedy přímo mezi regály, v prostoru knihovny. Je to vcelku ojedinělá možnost užít si hudbu v klidném prostředí, kde vás neruší zvuky baru, povídání party u vedlejšího stolu, atd.

Jaký je program koncertů mezi knihami? Mezi knihami koncertují obvykle interpreti, kteří běžně v médiích nejsou slyšet a nejsou tudíž tak veřejně známí. Bohužel existuje takové povědomí, že pokud hudebník není známý a není slyšet v médiích, není zajímavý a tak se na něho nechodí. Projekt Koncerty mezi knihami se snaží tento mýtus odstranit a dokázat návštěvníkům, že naopak, velmi často písničkáři, které denně neslyšíte v éteru, jsou velmi zajímaví a mnohdy lepší, než ti notoricky známí. Je dobré poznávat nové věci a u hudby to platí dvojnásobně. Aktuální program se dozvíte na webu http://koncertymeziknihami4.webnode.cz, kde najdete vše o koncertech proběhlých, i těch plánovaných. Na webu si můžete také na jednotlivé koncerty rezervovat místa. Neváhejte tedy, přijďte a objevujte novou hudbu, třeba mezi knihami.

Příspěvek zaslal Jan Albrecht. Velice mu děkujeme.