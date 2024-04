Své obrazy, grafiku a textilní tvorbu vystavuje od 11. dubna v domažlické Galerii bratří Špillarů písecký výtvarník Dalibor Říhánek. Expozice byla zahájena slavnostní vernisáží.

Výstava tvorby Dalibora Říhánka v Galerii bratří Špillarů v Domažlicích. | Foto: Josef Babor

„Ve své rozmanité činnosti se autor věnuje kresbě, malbě, grafice, textilní tvorbě, věnuje se i realizacím pro architekturu. Vystudoval keramickou školu v Bechyni a pak AVU v Praze v ateliéru profesora Františka Jiroudka, v 80. letech absolvoval studijní stáž v Itálii. Od 90. let pedagogicky působí na soukromé výtvarné škole v Písku, kde také žije,“ představila autora přítomným vedoucí galerie Slávka Štrbová.

Připomněla také, že Říhánkova díla jsou zastoupena ve státních a soukromých sbírkách, což svědčí o jeho významném místě v českém výtvarném prostředí. ,„Spolupracuje také se svojí manželkou Miloslavou na tvorbě tapiserií. V popředí jeho uměleckého zájmu je snaha o sdělení osobního poselství a prožitku,“ doplnila Štrbová.

„Umělci jsou většinou poněkud málo snesitelní, jsou egoisté, skáčou lidem do řeči nebo se vytahují. Jenže být umělcem je hodně těžký úděl. Ten, kdo se pokouší tvořit, žije většinu života v nejistotě, zda to, co na čem pracuje, je skutečně umění. Musí v sobě víru ve smysl vlastní práce neustále obnovovat a udržovat,“ popsal Říhánek, jak cítí nesnadný úděl umělců.

Na vernisáži vystoupily klavíristka Milada Nejdlová, flétnistka Kristýna Kabourková a kytaristka Markéta Kabourková.

Výstava bude v domažlické galerii v Husově ulici otevřena denně do 14. června od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.