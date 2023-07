Okresní kolo hry Plamen se konalo v květnu na Městském stadioně Střelnice v Domažlicích. Utkat se o první příčky se sjela družstva mladých hasičů z dobrovolných sborů z celého Chodska.

Okresní kolo hry Plamen v Domažlicích. | Foto: Markéta Rogovská

Mladí hasiči se museli poprat s řadou disciplín, a to štafetou CTIF, štafetou 4x 60 metrů, štafetou požárních dvojic a v neposlední řadě to byla i disciplína útoků. Do celkových výsledků se započítával i požární útok CTIF, který se již konal 15. dubna v areálu HZS v Domažlicích.

Týmy soutěžily ve dvou kategoriích, a to mladších a starších. V kategorii mladších se na první místo dostaly Milavče, na druhé Klenčí pod Čerchovem a na třetí Folmava. Co se týká starších, zvítězily Milavče, na druhém místě skončily Poděvousy a na třetím Klenčí pod Čerchovem. První příčky postupují do krajského kola hry Plamen, které se koná 10. a 11. června na TJ Sokol Plzeň Petřín.

Ve stejný den se konalo i okresní kolo jednotlivců na 60 m s překážkami. Zde byla kategorie mladší dívky a chlapci a starší dívky a chlapci. Celkem se zúčastnilo 36 závodníků. V každé kategorii postoupili 4 závodníci do krajského kola jednotlivců na 60 m s překážkami, které se konalo 11. června na TJ Sokol Plzeň Petřín. Celý den nás provázel strach z blížícího se deště, ale naštěstí se předpověď nenaplnila a nepršelo. Bohužel se organizátoři (štáb) museli potýkat s menšími problémy ohledně časomíry, která si dělala, co chtěla, a zastavovala se, tudíž musely být opakovány starty.

Zdržení bylo i při požárních útocích. Následkem toho bylo ukončení okresního kola až po 18. hod.

Vzpomínka na Standu Kitzbergera. Řadu let dopisoval i do Domažlického deníku

Výsledky jednotlivců:

Mladší dívky: 1. Pamulová Lenka (Meclov) 2. Vargatová Eliška (Klenčí pod Čerchovem) 3. Jánská Kristýna (Poděvousy) (ze čtvrtého místa postoupila Bauerová Laura – Poděvousy)

Mladší chlapci: 1. Panírek Josef (Klenčí pod Čerchovem) 2. Janda Jonáš (Klenčí pod Čerchovem) 3. Horna Josef (Klenčí pod Čerchovem) (ze čtvrtého místa postoupil Šlehofer Ondřej – Meclov)

Starší dívky: 1. Baláková Klára (Milavče) 2. Chvalová Šárka (Poděvousy) 3. Duchková Elen (Poděvousy) (ze čtvrtého místa postoupila Bímová Adéla – Pocinovice)

Starší chlapci: 1. Vaněk Adam (Petrovice) 2. Báha Aleš (Pocinovice) 3. Janda Filip (Klenčí pod Čerchovem) (ze čtvrtého místa postoupil Faul Kristián – Pocinovice)

Markéta Rogovská, členka OORM