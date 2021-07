Je tedy vlastně takový malý zázrak, že se přes to všechno podařilo posbírat i několik úspěchů. Jak v soutěžích, tak i v přijetí žáků na střední či vysoké umělecké školy. Dovolte, abych se s vámi o ně podělil.

Žák paní učitelky Lucie Bínové Patrik Hradecký byl přijat na pražskou HAMU na obor zpěv. Úspěch je o to pikantnější, že na tuto školu jsou málokdy přijímáni studenti rovnou ze ZUŠ bez absolvování konzervatoře. Dále byla na vysokou pedagogickou školu do Českých Budějovic přijata na klavír žákyně paní učitelky Oksany Vovsíkové Tereza Mentová. V přijetí na umělecké školy nezůstal pozadu ani výtvarný obor. Na střední umělecké školy do Plzně, Prahy a Horažďovic byly přijaty žákyně paní učitelky Jany Šlechtové a to Agáta Becková, Klára Kateřina Kořínková a Daniela Vránová. Žákyně téže paní učitelky Sabina Štechová a Julie Zahořová úspěšně složily přijímací zkoušky na vysokou uměleckou školu do Českých Budějovic. Všem patří velká gratulace!

Naši žáci v době „covidové“ také soutěžili. O úspěších žáků literárně dramatického oboru se zmiňuji na jiném místě. Skvělým úspěchem bylo umístění v celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, kde získala Linda Martincová 1. místo a Lucie Kaiserová 2. místo. Obě jsou žákyně paní učitelky Lucie Bínové. Velmi prestižní stipendijní Akademie MenART se úspěšně zúčastnil pan učitel Jan Šlechta se svojí žačkou Štěpánkou Kroovou. Tuto akademii absolvovali pod vedením mentora, výtvarného umělce Richarda Loskota.

Jak se říká: děkování není nikdy dost, a tak bych rád všem jmenovaným ještě jednou poděkoval za úspěchy, ale i nasazení a práci v této nelehké době.

Josef Kuneš, ředitel školy