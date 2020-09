V areálu kdyňského sídliště Na Koželužně si pro ně připravili program vedoucí a instruktoři z pionýrské skupiny Safír, která v sobotu 5. září Odpoledne plné her pořádala. Byla to první velká akce pro veřejnost v tomto roce, jelikož už březnové Deskohraní muselo být kvůli vládním opatřením bez náhrady zrušeno. Až na konci školního roku se začala pomalu rozbíhat činnost oddílů a v létě s plnou parádou konečně proběhly i tábory včetně toho vodáckého putovního.

V sobotu se vydařilo počasí a všichni s napětím sledovali, jestli kvůli zhoršené epidemiologické situaci vůbec nějaké děti dorazí a kolik jich vlastně bude. Ve dvě hodiny odpoledne se začal celý areál plnit a brzy bylo jasné, že se akce účastní stovky dětí. Čekalo na ně dvanáct stanovišť, kde nechybělo ani ježdění na koloběžkách, skákání v pytlích, prolézání tunelem, Spin Ladder , kop do brány nebo chůze po slackline. Přírodovědný oddíl Všeználků si pro děti připravil malou poznávačku a nově také možnost nahlédnout do binolupy. Tam si děti prohlédly různé přírodniny včetně peříček, ještěří kůže, čmeláka, mravence a několika brouků. Střelbou z luku zase lákal na svojí činnost nový Středověký oddíl, který začíná už 3. října a bude fungovat na klubovně U Čápa každou sobotu od 12:30 do 14:00.

Pozvání na akci také přijali všechny složky IZS, kterým patří velké poděkování za trpělivost a nápaditost při práci s dětmi. U záchranné služby si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet první pomoc a prohlédnout si vybavení jejich vozidla. Velký zájem byl také o výklad Policie ČR a prohlídku jejich auta, kde stála fronta dětí, které se chtěly posadit za volant. Místní dobrovolní hasiči také přistavili svojí nablýskanou tatrovku, kterou si děti mohly prohlédnout uvnitř, vlézt si do kabiny a dokonce i na střechu.

Další tři stanoviště byly připravené v areálu klubovny U Čápa, kde byla postavená velká trampolína, lanová dráha a uvnitř také malá rukodělná dílna. Zde si děti mohly vyrobit papírovou zavařovací sklenici plnou natisknutých barevných jablíček.

U každého stanoviště nechyběla dezinfekce na ruce, kterou mohli využívat pořadatelé i soutěžící děti. Málo kdo o ní ale měl zájem a většina si hlavně užívala sluníčka a povedené akce. Za splnění soutěžního úkolu získávaly děti body do své kartičky, které pak vyměnily ve stánku s cenami za pěkné hračky, obrázky, sladkosti nebo za pomůcky do školy.

Další akcí bude Drakiáda, a to 17. října.

Pavla Hrubá