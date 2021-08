Zajímavé výtvarné práce žáků 6. třídy zdobí přízemí Městského úřadu v Černošíně. Tématem byl tamní kostel sv. Jiří.

"Oči sv. Jiří. Pro oči nevidí. Toto známé přísloví sedí na každého z nás, kolikrát vyjíždíme na výlety do dalekých krajů, a přitom nevidíme krásy našeho města. Žáci 6. třídy ZŠ Černošín usedli do lavic našeho kostela a zahleděli se do jeho očí. Okna s překrásnými vitrážemi, kolem kterých každý den procházejí, a přesto je nevnímali. Přijďte se podívat, jak děti zachytily výjevy oken, a také zkuste někdy podrobně prozkoumat oči našeho kostela," posílá za děti pozvánku učitelka výtvarné výchovy Vlasta Andršová.