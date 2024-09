Cyklistický výlet po malebných vesnicích a městečkách přinesl nejen krásné zážitky, ale i zajímavé fotografie. Trasa vedla přes Libkov, Miletice, Dlažov a další místa až do Bezděkova. Cestou jsem pořídil snímky z Vítané, Mezihoří a dalších lokalit, které najdete v přiloženém albu.

Další cestu jsem podnikl ve čtvrtek odpoledne, kdy sice bylo pořád ještě 28°C, ale už druhý den foukal silnější vítr a ten horko – alespoň pocitově – trochu mírnil. Vzal jsem to po silnici do Libkova a dál přes okraj Miletic, Dlažov a Soustov, kde jsem pokračoval polňačkou přes Vítanou do Bezděkova.

Před časem jsem tudy už jel a nic nevyfotil (ve Vítané), což mi bylo na FC lehce vyčteno, takže první fotky jsou odtud. Popisovat cestu přes Tajanov a Dolany na Švihov nemá význam, pozornější čtenář je v obraze, ve Švihově jsem měl v úmyslu pokračovat na Mezihoří a musel jsem mrknout na mapu v mobilu, kde jsem zjistil jakýsi zádrhel v záznamu stopy, takže jsem použil prakticky stejnou mapku (kromě začátku) z cesty před třemi lety11. října 2021, podívejte se tady.

Tentokrát jsem v Mezihoří, Ježovech a Trnčí pořídil fotek víc, všechny jsou v albu. Závěr cesty byl tentokrát v pohodě, v Chudenicích jsem si dal jednoho Houvárka a poklábosil jsem dvěma e-kolaři – jak jinak, než především o kolech, zpátky jsem to vzal přes Poleň, kde bylo okénko v Zářečí zamřížované a tak jsem si dal ještě jedno ve Slavíkovicích, kde kamarád hasič provozuje malou nálevnu.

Celkem jsem ujel 59 km, v sobotu mě čeká putování za Loučimským džbánkem, ale to jen 27 km, poněvadž je nutno pořídil dokumentaci z celé odpolední akce u nás na hřišti.

Zdeněk Huspek