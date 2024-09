Silná skupina z řad Křenováků a jejich kamarádů se vydala za krásami Plzeňského kraje, konkrétně do Zemětic. Letošní 16. ročník cyklovýletu měl totiž cíl na rozhledně Štěpánka. Vyhlídková věž není svými rozměry příliš nápadná, přesto je snadno zapamatovatelná. Připomíná totiž stavbu z doby římských legionářů. Její výška je 14 metrů a na vrcholu je umístěna plošina s krásným výhledem do kraje. Rozhledna je vystavěna převážně ze zbytků stavebního materiálu z různých demolic domů. Jde především o zbytky cihel a tvárnic nebo kamene, za velmi nízkou cenu. Po návštěvě tohoto působivého místa se skupina přesunula na oběd a poté na koupaliště do Ptenína. Plavky měli všichni s sebou, zbyl čas také na relax a chytání posledního bronzu letošního léta. Přívětiví lidé a občerstvovací stanice na trase nechyběli a tak není divu, že přejezd do Křenov byl doprovázen různými zastávkami. Dobrá nálada cyklisty neopouštěla. Závěrečné vyhodnocení bylo provedeno na country odpoledni v Horní Kamenici. Fotodokumentaci pro vás připravil Karel Waldhans.

Lenka Volkmannová, starostka Křenov