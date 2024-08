Příběh druhé části fotografií - z cesty na koupaliště do Dolan 30. července - má poněkud ponurý závěr, k němuž se dostaneme naprosto logicky až v závěru alba.

Pofotil jsem Loučim i Dobrou vodu a pokračoval na Běhařov, Miletice a Dlažov, odtud přes Soustov a tentokrát rovně dolů do Spůle a k železničnímu přejezdu u janovického nádraží. Dál už klasicky Janovice, Rohozno, Bezděkov, Poborovice a od dalšího železničního přejezdu, tentokrát u Beňov, jsem pokračoval do Dolan. Stokrát projetá cesta, několikanásobně fotek z těchto míst, nebudu zbytečně unavovat, že.

Jak jsem předeslal, měl jsem namířeno na dolanské koupaliště, osvěžit se nikoliv ve vodě, ale jedním půllitříkem pivka z tamního občerstvení a tentokrát se zadařilo. Gambrinus chutnal skvěle, voda v koupališti nádherně modrá, na dekách pár lidí. Prohodil jsem pár slov s lidmi, co mají – patrně v pronájmu – bufet, celkem si nestěžovali a lidí tu je zatím málo, poněvadž jsou v práci… Bylo půl třetí a než jsem odjel, opravdu se začali trousit další návštěvníci a doufejme, že i zákazníci, protože dělat tenhle druh podnikání je s bídou na obživu, natož na zbohatnutí – řeč je pochopitelně o podobně malých pohostinských zařízeních.

Pořídil jsem pár fotek a v poklidu ujížděl na Poleň a Slavíkovice v domnění, že teď už mě nemůže potkat nic zajímavýho.

A ejhle, potkalo a byla to chvíle, kterou myslím zažil každý majitel elektrokola a jíž se každý děsí. Motor přestal pomáhat při šlapání! V praxi to vypadá, jako když kolo samo od sebe začne brzdit a na displeji se objeví červený nápis, v tomto případě to byl Error code 08, Fault with motor Hall sensor inside, což přeloženo znamená: kód chyby 08, závada Hallova snímače uvnitř motoru. V místě, kde není o co stát, na počátku kopce ze Slavíkovic k Nevděku.

Zkusil jsem doporučované metody, tj. restart – nic. Dále vyndat baterii a dát zpátky – taky nic, červená hláška tam trčela furt. Šel jsem kousek pěšky a co nevidím – hláška zmizela! Nasedl jsem, ujel 20 metrů a hopla, hláška se objevila znovu. Nelenil jsem a zavolal svému servisákovi (Vašek Vachtl se jmenuje) a ten pravil, že to vypadá na nový motor! Ale že zjistí, co to pořádně znamená a jak to řešit. Večer jsem kouknul na ceny motorů a znovu jsem se zpotil, tentokrát nikoliv z horka, nýbrž z ceny mezi 10 – 20 tisíc!

Nebudu vás napínat, ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že tahle závada byla na motorech z roku 2021 a jako výrobní vadu ten senzor – nebo co to bude – mění v rámci prodloužené záruky.

Dvacet minut mi trvalo, než jsem zastavil doma na dvoře, teploměr zatím taky nelenil a vystoupal na 28°C, ten kopec jsem pochopitelně šlapal pěšky, ono bez přípomoci se taky dá jezdit, ale nikoliv do kopce, byť na nejlehčí převod a těch možnosti elektrokolo příliš nemá.

Celkem jsem ujel 48 km, v době opravy kola mám jiné práce jak na kostele a tak se to skoro i hodí, byť nechtěně.

Zdeněk Huspek