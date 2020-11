Krátká úvaha od našeho čtenáře Adama Poláčka.

Nejlepší je lehnout si na pec a rozjímat. Nepřemýšlet vůbec nad ničím, jen tak se válet a koukat do prázdna. Nebo taky do blba, jak se říká. Předtím je ale důležité v té peci zatopit, protože do chalupy už se vkrádá zima. Ale kdo udělá dříví? To je teda dřina, ale za chvíli už budu ležet na peci. Vezmu si kousek slaniny a budu ho jen tak převalovat v ústech. K tomu si dám plzeňskou dvanáctku a už mi nebude nic chybět. Ach. Kam jsem to položil tu sekeru?