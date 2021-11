Své zástupce bude mít ve finálovém klání 35 škol z 13 krajů. „Po loňském ročníku, který proběhl kompletně on-line a s výrazně nižší účastí v důsledku koronakrize, jsme z obrovského zájmu škol o letošní 12. ročník soutěže IT-SLOT nadšení. Pro nás je to ujištění, že pokud školy fungují v obvyklém režimu, podobné zpestření výuky a zábavné vzdělávání vítají. Každý rok přijíždějí finalisté v doprovodu svých učitelů z nejrůznějších koutů republiky a během finále i slavnostního předávání cen panuje výborná atmosféra,“ uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

Letošní čísla přihlášených žáků do soutěže IT-SLOT překonala i ta z roku 2019, kdy soutěžilo 3860 dětí ze 115 škol. Soutěž nyní opět probíhá dvoukolově. Za sebou mají děti první kolo, které se uskutečnilo formou on-line testu. „Do první padesátky finalistů se letos dostali soutěžící, kteří měli alespoň 21 správných odpovědí z 25, při rovnosti bodů pořadí určoval čas. Z některých škol se mezi nejlepšími umístilo více žáků, v takovém případě ctíme podobné pravidlo jako na olympiádách – do finále může škola vyslat nanejvýš tři zástupce, zbylá místa se tak uvolní dalším žákům ‚pod čarou‘. Máme školy, které s námi soutěží několik let a dlouhodobě se drží na špici výsledků, což je výborná vizitka pro tamější učitele technických předmětů, stále ale také přibývají nově registrované, které mohou překvapit,“ dodal Martin Vodička. Finále soutěže IT-SLOT s padesáti nejlepšími řešiteli z prvního kola proběhne v novém roce v učebnách Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze 9 na Proseku. Ve hře je například vysoce výkonný tablet Lenovo pro vítěze a 14palcový notebook Dell. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne bezprostředně po finále soutěže za účasti žáků, jejich doprovázejících pedagogů, organizátorů a partnerů soutěže.

Za příspěvek děkujeme Elišce Crkovské.