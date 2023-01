Pětačtyřicet příznivců pěší turistiky se ve 13 hodin sešlo na místní návsi a společně vyrazilo na tradiční trasu do Sedmihoří. První zastavení bylo v altánku u hájovny, kde už čekala paní starostka a zájemcům nabídla malé občerstvení v podobě svařeného vína či čaje. Stejně jako v předchozích letech obdrželi všichni zúčastnění drobný dárek pro štěstí v novém roce. Někteří se poté individuálně vraceli zpět do Mířkova, jiní si nenechali ujít příležitost společně dojít až ke známým „ručičkám“. V přátelské atmosféře byla sousedská akce ukončena po více jak dvou hodinách návratem posledních účastníků do obce.