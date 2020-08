V sobota 22. srpna zazní na Baldově jazzové tóny.

Koncert se uskuteční na Baldovském návrší. | Foto: Eva Kočková

Na Baldov letos přijede zahrát kapela THE DIXIE HOT LICKS z Plzně, která ještě na začátku roku stihla opustit nezavirovaný starý kontinent a vydala se na cestu přes Atlantik, aby přes něj převezla příslovečné „dříví do lesa“ do kolébky jazzu, do Ameriky. Hráli ve Virginii, washingstonském Kennedy Center a ve městě, které nikdy nespí, v New Yorku, koncertovali s velkým úspěchem v Bohemian National Hall na Manhattanu!