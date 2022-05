Po dvouleté odmlce, zaviněné covidem, se na startu sešli vyznavači pěší i cykloturistiky. „Počasí nám přálo, až na vítr, který nad lhoteckými kopci fičel, jako by chtěl účastníky popohnat do cíle, kde se konal závěrečný program. Pochodu se zúčastnilo 769 lidí, což je velice slušný průměr. Pěší trasy, které měřily 8, 15, a 20 kilometrů prošlo 618 pochodníků. Na cyklo trasy 20 a 50 km vyjelo 97 cyklistů a dalších 54 příznivců této akce dorazilo do zahrádkářského areálu „Lomeček“ v Německé hoře (Chlumek),“ popisuje průběh akce Milan Zajíc.