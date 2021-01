Těšovice jsou malá obec, která se nachází nedaleko Kolovče. A právě tady objevíte krajinu posetou kameny různých tvarů, barev a velikostí. Jde o dílo trojice místních nadšenců, kteří do zdejšího terénu začali kameny postupně rozmisťovat a začleňovat.

Při procházce zde objevíte několik staveb. A každá z nich má přitom svůj význam. Jsou zde kameny sestavené do kruhu, které leckomu připomenou anglické Stonehenge. Podle autorů jsou vlastně branou, která z jedné strany vede do pekla a z druhé do nebe. Objevíte zde třeba i kámen, který by vám měl dobít energii, je tu třeba i velká kamenná mísa a mnoho dalšího.

Nedaleko silnice je přístřešek, kde můžete posedět a načerpat síly, dokonce už se zde konala i svatba. Kameny do krajiny stále přibývají, autoři mají podle dostupných informací ještě spoustu plánů.

Místo doporučuji rodinám, které přemýšlejí, kam vyrazit s dětmi na výlet, protože tohle se jim bude zaručeně líbit. Zalíbení zde najdou i ti, kteří rádi fotí, neboť je zde množství malebných zákoutí.

Miroslava Součková