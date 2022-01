Opět z politických důvodů se na II.atestaci z gynekologie a porodnictví mohl začít připravovat až v r. 1977, kdy do Domažlic nastoupil na místo primáře MUDr. Jaroslav Vaňata. Atestaci úspěšně složil v r. 1980 a hned se stal zástupcem primáře. Po smrti prim.Vaňaty však opět politické důvody zapříčinily, že nebyl jmenován jeho nástupcem. To MUDr. Váchu přimělo k důležitému životnímu kroku – opustil Domažlice a nastoupil v únoru 1988 jako primář na ženské oddělení nemocnice v Chebu. Odloučení od Domažlic, kde měl opravdu mnoho přátel, kamarádů a kolegů však těžko nesl, a proto se v dubnu 1989 do Domažlic vrátil a nastupuje na ženskou ambulanci polikliniky v Domažlicích. To už se však blíží Sametová revoluce a 1.1.1990 je jmenován namísto MUDr. Lejhance primářem.

Na tomto místě působil až do prosince 1996, kdy pak za několik měsíců převzal od MUDr. Hejcmana soukromou gynekologickou ambulanci na místní poliklinice. Na zasloužený, a nutno říci hodně aktivní odpočinek, odešel pan doktor Vácha v polovině roku 2006, tedy ve svých necelých 67 letech. I poté zůstává velmi činorodým člověkem, sportovcem tělem i duší, kolegou vždy ochotným poradit a vypomoci v ordinaci. Velmi dlouho se účastnil i našich odborných setkání a seminářů.

Na sklonku života začaly přibývat zdravotní neduhy, a proto se Božetěch se přesunul za svojí dcerou Hanou do Českého Krumlova, jeho syn Božetěch také žije v jižních Čechách. Za sebe musím říct, že na Božetěcha Váchu nikdy nezapomenu, jak na lékařského guru, tak na člověka jako takového. Za své lidi na oddělení bojoval, před okolím je chránil, i když pak za dveřmi své pracovny uměl trefně a někdy i tvrdě vytknout chybu - ale toho si člověk začne vážit až s odstupem času. Mnohokrát jsem jej zažil jako pravého doktora akutní medicíny (sloužil i ARO služby), uměl zasáhnout v urgentní situaci vždy tím správným způsobem, jak na porodnici, tak na operačním sále. V tom dobrém slova smyslu poznamenal celé generace obyvatel Domažlicka – tisícům a tisícům dětí pomohl na svět, stejně jako tisícům žen pomohl od leckdy i závažných onemocnění. A ještě něčemu mě naučil – té správné a nepodkročitelné zodpovědnosti, která je v medicíně naprosto klíčovou vlastností jakéhokoli zdravotníka.Hned na počátku roku 2022 nás, bohužel, opustil člověk, jehož bývalo všude plno, byl jednou z nejznámějších osobností našeho kraje a bez nadsázky každý obyvatel Chodska věděl, kdo je doktor Vácha.

Za všechny kolegy z oboru MUDr. Tomáš Budka (s přispěním vzpomínek MUDr.Zdeňka Kováře). Tímto jim velmi děkujeme za příspěvek.