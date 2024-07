Martin Vítek ze Stráže věnoval městu Domažlice jasanovou lavici a stůl, umístěny budou u kostela sv. Vavřince nedaleko panoramatické mapy, odkud je výhled směrem na Šumavu. Hodnota daru je 11,5 tisíce korun. ,,Zaslouží si za to velké poděkování. Jeho velkorysost lidé ocení tím, že se na lavici posadí, podívají se do kraje, pohovoří s přáteli a prožijí třeba i romantické chvíle v párech. Doufám, že práci pana Vítka podpoří i šetrným chováním, aby po odchodu každého návštěvníka z tohoto místa zůstaly mobiliář i jeho okolí ve stejném stavu," konstatoval domažlický starosta Stanislav Antoš. Rada města schválila na svém jednání v polovině července nabytí zmíněného daru do vlastnictví města a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Josef Babor, město Domažlice