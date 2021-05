Dlouholetá oblíbená členka a bývalá předsedkyně turistického odboru v Holýšově Marie Konopíková by se 17. května dožila 80 let, a proto jí věnujme krátkou vzpomínku.

Marie Konopíková na snímku sedící uprostřed třetí zleva, nad ní, také třetí zleva, stojí její manžel. Foceno u bývalé turistické klubovny. | Foto: Archiv Aleny Bekové

Členkou turistiky byla Marie spolu se svým manželem Františkem už od r. 1969 a po odchodu pana Martina Ouřady do Čisté u Rakovníka převzala v r. 1978 funkci předsedkyně. Té se úspěšně věnovala až do roku 1993, ale i poté zůstala členkou odboru. Organizovala autobusové zájezdy do různých měst, kde jsme se účastnili pochodů většinou v délce 15 km, ovšem někteří šli i 25 km. Nejdále jsme jeli 6. 9. 1980 do Bechyně na jihu Čech, kde jsme podnikli 20kilometrovou trasu. Jezdili jsme také na jarní okresní a podzimní krajské srazy turistů a na dvou či třídenní zájezdy po celé zemi.