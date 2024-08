V sobotu 27. července, den po svátku sv. Jáchyma a sv. Anny, slavilo poutní místo Tanaberk Anenskou pouť. Kostel sv. Anny na Tanaberku je impozantní stavba s kruhovým půdorysem, stojí ve stínu vzrostlých stromů a je ojedinělou ozdobou Všerubského průsmyku. Svatoanennský vrch patří do katastru městyse Všeruby a o toto poutní místo se vzorně stará Spolek Tanaberk. Kostel měl pohnutou historii, zvláště v poválečném období. Byli zde usídleni vojáci, kteří hlídali hranici, střílelo se do obrazů, uvnitř kostela byli ustájeni koně. Naštěstí v dnešní době je Tanaberk hezky opravený a stále se může pokračovat v pracích na obnově nejen stavebních, ale i duchovních. Svatoanenská Tanaberská pouť je každoročně hojně navštěvovaná. Věřící se zde každoročně scházejí, aby si vyprosili u sv. Jáchyma a Anny lásku, laskavost, pohodu a pokoj do našich rodin. První mše svatá se konala již v pátek 26. července v podvečer, kdy se v liturgii slaví svátek sv. Jáchyma a sv. Anny, rodičů Panny Marie. Kostel byl pro tuto pouť slavnostně a krásně vyzdobený. Tuto bohoslužbu celebroval P. Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Páteční bohoslužby se zúčastnilo kolem stovky věřících. Hlavní sobotní slavnostní bohoslužba začala ve 13 hod a hlavním celebrantem byl P. Jakub Žákavec, rodák ze Kdyně, který v současné době působí v Praze ve farnosti Lhotka a Kunratice. Spolu s ním mši svatou celebroval Mons. P. Miroslav Kratochvíl. Sobotní bohoslužby se zúčastnily asi dvě stovky poutníků. Na obou mších byla účast velmi hojná a kostel byl zaplněný. Mše svatá nebyla jediným programem poutě na Tanaberku. Hned po ukončení bohoslužby zahrál venku v altánu dvouhodinový koncert dechový orchestr Pištíci ze ZUŠ Kdyně pod vedením pana učitele Josefa Tíkala. Zahráli k poslechu i pro radost všem divákům. Občerstvení zajišťovalo již tradičně ZOD Mrákov a bylo vynikající. Ochutnat jsme mohli grilované maso, klobásy, koláče a různé druhy nápojů. Součástí poutě byly i Anenské trhy. Nakoupit jsme si mohli perníčky z Chodska od paní Flieglové, šperky od paní Hruškové nebo vitráže od paní Aleny Marcelové. Závěr pouti se uskutečnil opět v podvečer v kostele, kde vystoupil soubor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy se skvělým barokním koncertem. Pohoštění nachystal Zeos Kdyně. Pouť zakončili v neděli poutníci z Bavorska, sousedé z Eschelkamu. Německou mši zde v kostele sv. Anny celebroval P. John Massawe. Na závěr musíme poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli organizačně. Jsou to Spolek Tanaberk, Městys Všeruby, hasiči Všeruby, květinářky Maruška a Světlana, perníkářka Maruška, farnost Kdyně a Plzeňský kraj za financování celého programu v rámci Letního barokního festivalu. Kostel sv. Anny na Tanaberku je jednou z dominant kraje a Všerubského průsmyku. Je z něho nádherný výhled na západní část Šumavy a pohoří Hoher Bogen v sousedním Bavorsku. Každoročně ožívá právě na svátek sv. Anny a také díky Spolku Tanaberk a městysu Všeruby se daří také zvelebovat i okolí. Na rekonstrukci kostela a okolí můžete přispět finančním příspěvkem na transparentní účet, který zřídil Spolek Tanaberk a přispějete tím tak na dobrou věc. Pomůžete tak navrátit tomuto poutnímu místu jeho krásu a také život.

Martina Matějková